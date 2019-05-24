Умерла профессор РГГУ Наталия Басовская

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), историк Наталия Басовская умерла в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Прощание, по предварительным данным, состоится 27 мая, сообщил ТАСС в пятницу ректор РГГУ Александр Безбородов.

"Наталия Ивановна скончалась сегодня ночью, после болезни. В сентябре прошлого года состояние ее здоровья стало ухудшаться очень заметно" - сказал собеседник агентства.

По словам ректора РГГУ, Басовская была выдающимся ученым и блестящим педагогом. "Речь идет о человеке, который в 1972-1973 годах обучал меня всеобщей истории, студента первого курса, принимал у меня зачет, экзамен. Потом мы вместе шли всю жизнь. Она мне помогала максимально, я старался помогать ей - и в научном плане, и в любом другом. Это была выдающаяся ученый, известный в мире, не говоря уже о нашей стране, медиевист, великолепный педагог", - отметил Безбородов.

"У нее, конечно, целая школа - десятки учеников, которые унаследовали умение работать с архивными источниками, умение работать с персоналиями историческими, умение проводить репрезентацию этих персонажей. Воспитание любви к всеобщей истории - это тоже ее фантастическое умение. И ее ученики, мне кажется, в полной мере овладевали этим знанием и умением. Конечно, Наталия Ивановна - фигура исторического плана, если говорить о высшей школе. Это, безусловно, одна из ученых, которая составляла гордость Российского государственного гуманитарного университета", - добавил ректор РГГУ.

Наталия Басовская

Наталия Ивановна Басовская родилась 21 мая 1941 года в Москве. В 1963 году с отличием окончила исторический факультет Московского государственного университета, специальность - зарубежная история. В университете Басовская стала сначала кандидатом, а затем и доктором исторических наук, защитив диссертации по темам: "Английская политика в Гаскони в конце XIII - начале XIV вв." и "Англо-французские противоречия в международных отношениях Западной Европы второй половины XII - середины XV вв.".

В 1971 года стала преподавателем кафедры всеобщей истории Московского государственного историко-архивного института, ныне - Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета. Позднее стала заведующей кафедрой всеобщей истории Историко-архивного института РГГУ, а также директором учебно-научного Центра визуальной антропологии и эгоистории и содиректором Российско-американского центра библеистики и иудаики, в 2006 году стала заслуженным профессором РГГУ.

Начиная с 1970-х годов как историк выступала в теле- и радиоэфире. Автор более 150 работ, среди которых "Экономические интересы английской короны в Гаскони в конце XIII - начале XIV вв.", "Проблемы Столетней войны в современной английской и французской историографии", "Политическая борьба в Англии и Франции первой половины XV в. и Столетняя война", "Французский средневековый город и рождение национального самосознания" и другие.