Минобрнауки не считает нужным вводить внешнюю проверку качества знаний студентов вузов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России не считает необходимым вводить внешний экзамен для проверки качества подготовки студентов российских университетов, предложение о котором ранее высказывал вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"Работа, направленная на оптимизацию соответствующих институтов и инструментов контроля и надзора, в том числе и за деятельностью образовательных организаций высшего образования, проводится Министерством науки и высшего образования РФ совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В министерстве отметили, что регламентация институтов, обеспечивающих качество подготовки выпускников вузов, осуществляется в рамках процедур лицензирования и госаккредитации образовательной деятельности, а также развития институтов профессионально-общественной аккредитации, в том числе и международной.

В Минобрнауки РФ подчеркнули, что в последние годы наблюдается динамика повышения позиций российских университетов в международных рейтингах. При этом в рамках реализации федерального проекта "Экспорт образования" нацпроекта "Образование" поставлена задача по повышению места России в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов с 17-го места до 10-го места к 2024 году, а также по повышению до 50 количества российских университетов, входящих в глобальные рейтинги университетов.

Ранее вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов предложил ввести внешний экзамен для проверки качества образования в российских университетах, так как очевидна тенденция снижения уровня вузовского образования. По его словам, "если дальше эта ситуация будет развиваться бесконтрольно, то некоторые вузы не будут разумного образования давать". Также может оказаться, что многие вузы, которые "обучают по юриспруденции и экономике, вообще никаких знаний не дают", считает Хохлов. Президент РАН Александр Сергеев согласился с Хохловым, отметив, что, по их мнению, происходит деградация университетского образования.