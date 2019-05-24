Барк "Крузенштерн" завершил первый рейс навигации 2019 года и прибыл в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Российское учебное парусное судно "Крузенштерн" завершило первый рейс навигации 2019 года и пятницу вернулось в порт Калининграда. Об этом сообщила ТАСС Ирина Образцова, руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГА), эксплуатирующей судно.

"Барк зашел в Калининградский судоходный канал около 04:00 по местному времени (05:00 мск). Около 06:30 по местному времени (07:30 мск) судно ошвартовалось у 18-го причала Калининградского морского рыбного порта", - сказала Образцова.

На борту судна 117 курсантов морских учебных заведений из Санкт-Петербургского, Волго-Каспийского и Калининградского морских рыбопромышленных колледжей, которые прошли на паруснике морскую практику. "Во время рейса парусник зашел в порт немецкого Гамбурга, где вместе с барком "Седов" принял участие в "Празднике порта", - добавила собеседница агентства. После завершения праздника, являющегося одним из крупнейших морских в Европе, "Седов" продолжил рейс, в плане которого заходы во французские порты Руан, Бордо И немецкий Варнемюнде, а "Крузенштерн" взял курс на Калининград.

В Калининграде "Крузенштерн" примет на борт новую команду практикантов из 112 человек. вечером 25 мая начнет второй рейс навигации 2019 года, добавила Образцова.

Всего в навигации этого года у парусника два учебных рейса. В июле он начнет подготовку к трансатлантической экспедиции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды. В поход парусник отправится осенью этого года после замены главных и вспомогательных двигателей. В рамках экспедиции барк спустится в южные широты к субарктическим островам Южной Георгии, где ориентировочно в конце февраля 2020 года встретятся все три парусных учебных судна "Росрыболовства" - "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов".

Последний классический парусник

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, при спуске на воду парусник получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году оно перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, адмирала Ивана Крузенштерна. Барк был переоборудован под учебное судно с современным двигателем уже после перехода в собственность СССР.

"Крузенштерн" совершил два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, становился победителем международных парусных регат и гонок. Это последний в мире классический парусник, изначально построенный для хождения в море исключительно под парусами, без каких-либо дополнительных двигателей и генераторов энергии. Судно используется в учебных целях.