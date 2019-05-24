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Группа сирийских детей прибыла в Крым для реабилитации в санаториях региона

Как сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская, они пройдут курс реабилитации в здравницах Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Девять детей из Сирии, для которых запланированы программы реабилитации в санаториях Крыма, прилетела в Симферополь, сообщила журналистам депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Девять детей с родными прибыли в Крым на реабилитацию. [Они прилетели] в аэропорт Симферополя из Москвы", - сказала она.

Депутат добавила, что дети пройдут двадцатидневный курс реабилитации в здравницах Евпатории.

Ранее сообщалось, что из Сирии в Россию доставлены ребята в возрасте от пяти до 14 лет, трое из них находятся в тяжелом состоянии и отправлены на лечение в клиники Москвы и Санкт-Петербурга.

Теги
СирияРоссияПоклонская, Наталья ВладимировнаКрым
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