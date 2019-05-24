СМИ: сотрудники Snapchat шпионили за пользователями

Ряд сотрудников Snapchat злоупотребляли доступом к данным пользователей приложения. Об этом сообщает издание Vice, ссылаясь на четырех бывших и одного нынешнего работника компании, а также корпоративные письма, которые журнал получил в свое распоряжение.

В частности, утверждается, что существует внутренний инструмент SnapLion, с помощью которого есть возможность получить доступ к данным о геолокации пользователя, его номеру телефона и адресу электронной почты, а также сохраненным "снэпам" (фото и видео, которые исчезают спустя 24 часа после публикации в Snapchat). По информации источников издания, изначально этот инструмент был создан для того, чтобы предоставлять информацию о пользователях по запросу полиции или суда.

Бывшие работники заявили, что, в частности, доступ к SnapLion есть у отдела, который занимается борьбой со спамом и вредоносным контентом. Нынешний сотрудник компании также предположил, что инструмент используется для противостояния травле и харрасменту в соцсети. Он добавил, что SnapLion могут пользоваться сотрудники службы безопасности. Помимо этого, согласно внутренней переписке компании, доступ есть у отдела "Пользовательских операций".

Бывшие сотрудники подтвердили, что в разное время и разные сотрудники Snapchat злоупотребляли доступом к данным пользователей. Однако Vice не удалось выяснить детали этих инцидентов.

Snapchat - мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Одна из основных концепций Snapchat заключается в том, что переданные изображения и сообщения доступны получателю только на протяжении некоторого короткого времени, прежде чем станут совершенно недоступными. По данным Би-би-си, в феврале 2019 года приложение насчитывало 186 млн активных пользователей ежедневно.