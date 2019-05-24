Общественная палата предложила оснастить автобусы алкозамками

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) России выступает за оборудование автобусов алкозамками, исключающими управление водителем даже с минимальными признаками присутствия в организме алкоголя. Об этом сообщила в пятницу председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Учитывая то обстоятельство, что в России увеличилось число ДТП по вине нетрезвых граждан, мы считаем, что следует рассмотреть возможность введения нормы об оборудовании автобусов алкозамками, чтобы водители не могли сесть за руль при наличии даже минимальных признаков присутствия в его организме алкоголя", - сказала она на круглом столе, посвященном безопасности детских перевозок.

Сутормина отметила также, что в России резко снизился объем производства больших туристских автобусов. "В этой связи мы считаем целесообразным рассмотреть возможность продления правительственной программы обновления парка колесных транспортных средств до 2020 года, а также снижения таможенных пошлин на большие туристские автобусы, что позволит привлечь большее количество зарубежных производителей в РФ", - заявила представитель ОП.

Вместе с тем, по словам Суторминой, существует проблема доступности инфраструктуры для автобусов, осуществляющих перевозку детей. В частности, заказной автобус не может ездить по выделенной полосе для общественного транспорта, что зачастую препятствует возможности осуществить посадку и высадку пассажиров около музеев, туристических объектов, отелей, пояснила она. Кроме того, отмечается нехватка мест парковки и оборудованных мест стоянки для автобусов как внутри городов, так и на федеральных трассах, добавила член ОП.

"От имени Общественной палаты РФ будут направлены рекомендации главам регионов России рассмотреть возможность инфраструктурной поддержки автобусных туристских перевозок и перевозок организованных групп детей", - заключила Сутормина.