Общественная палата запустит горячую линию для жалоб, связанных с детским отдыхом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) России организует работу горячей линии, по телефону которой можно будет сообщить о нарушениях в сфере детского отдыха. Об этом сообщила в пятницу председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Общественная палата России в течение всего летнего периода будет вести мониторинг ситуации с детским отдыхом. Для этого будет работать специальная горячая линия", - сказала она на круглом столе, посвященном безопасности детских перевозок.

Сообщать о любых нарушениях в сфере обеспечения детского отдыха с 27 мая можно будет по телефону 8(800)737-77-66, а также при помощи электронной формы на сайте палаты.