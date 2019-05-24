Школа молодых ученых IT-технологии откроется во Владикавказе 27 мая

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 мая. /ТАСС/. Школа молодых ученых в информационном центре объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) откроется в Северной Осетии 27 мая. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ), где откроется Школа.

"27 мая в информационном центре объединенного института ядерных исследований, в физико-техническом факультете СОГУ состоится открытие IT-школы молодых ученых "Современные IT-технологии для решения научных задач". Для участия в школе приедут молодые ученые Юга России", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, после открытия школа будет действовать систематически. Лекторами будут выступать специалисты ОИЯИ. Они расскажут о симбиозе науки и информационных технологий. Школа станет продолжателем целей объединенного института ядерных исследований. Здесь фундаментальные исследования успешно интегрированы с применением новейших технологий и университетским образованием. Главный проект - на базе ОИЯИ строится сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжелых ионов NICA, запуск которого запланирован на 2020 год.

Как сообщалось, в 2018 году в СОГУ открыли первый информационный центр объединенного института ядерных исследований. Здесь происходит международный обмен опытом, готовят специальные образовательные программы, проводят семинары с привлечением ученых.