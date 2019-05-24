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В Узбекистане упразднили термин "милиция"

Это название заменили на "орган внутренних дел"

ТАШКЕНТ, 24 мая. /ТАСС/. Советское название "милиция" упразднили в Узбекистане, заменив его на "орган внутренних дел". Соответствующий закон вступил в силу в пятницу.

"В соответствии с этим законом, в Кодекс Узбекистана об административной ответственности, ряд законов и нормативно-правовых актов внесены изменения, по которым термин "милиция" заменяется на "орган внутренних дел", - рассказал ТАСС представитель департамента по связям с общественностью МВД республики. По его словам, с сегодняшнего дня все милиционеры республики переименованы в "сотрудников органов внутренних дел".

Сообщается также, что в ближайшее время в системе МВД планируется утверждение новой формы, которая будет изготавливаться с учетом лучших образцов обмундирования правоохранительных органов зарубежных стран. В республике с минувшего года также функционирует так называемая туристическая полиция, внешний вид сотрудников которой напоминает американских полицейских.

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