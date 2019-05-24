Фонд Кадырова выделит жилье 50 нуждающимся семьям до конца месяца рамадан

ГРОЗНЫЙ, 24 мая. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова до конца месяца рамадан обеспечит жильем 50 нуждающихся из Старого поселка Старопромысловского района Грозного. Об этом сообщается на сайте главы и правительства чеченской республики.

"Мэр Грозного Ибрагим Закриев доложил мне о жилищных проблемах десятков семей, проживающих в Старом поселке Старопромысловского района. В четверг я лично ознакомился с ситуацией и поговорил с местными жителями. Я сообщил собравшимся, что президентом РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, дорогой мамой Аймани Несиевной принято решение обеспечить жильем 50 семей. Они получат квартиры в Грозном со всеми условиями до конца священного месяца рамадан", - приводит слова главы Чечни Рамзана Кадырова его пресс-служба.

Кадыров также распорядился создать специальную комиссию, которая рассмотрит и решит наиболее острые проблемы жителей Старого поселка.

Рамадан (тюрк. - рамазан) - месяц обязательного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама (основных предписаний религии). В течение месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, а также развлечений. Этот месяц считается благословенным, поскольку во время рамадана Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран. В 2019 году он начался 6 мая и закончится 3 июня.