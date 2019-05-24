Россия окажет гуманитарную помощь КНДР в связи с засухой

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов в пятницу подтвердил журналистам готовность Москвы оказывать гуманитарную помощь КНДР в связи с засухой в этой стране.

"Мы ежегодно оказываем Северной Корее помощь по линии Всемирной продовольственной программы, - указал дипломат. - В этом году у нас тоже будет оказываться помощь в связи с засухой в этой стране".

Ранее власти КНДР призвали принять дополнительные меры для обеспечения водой сельскохозяйственных районов страны в связи с аномально теплой и бесснежной зимой. По мнению экспертов, такая засушливая погода в зимний и весенний периоды может привести к острой нехватке воды и гибели посевов.