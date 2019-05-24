Шойгу: работы участников фотоконкурса РГО увидели в 18 странах в прошлом году

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Выставки фотографий конкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" прошли в 18 государствах в 2018 году. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу на заседании жюри конкурса.

По его словам, за пять лет существования конкурса были присланы почти полмиллиона работ. "Из них мы выбираем лучшие, дальше из этого создаются большие экспозиции, которые мы показываем по всей стране. Только в прошлом году экспозиции побывали в 18 странах мира", - сказал Шойгу.

"Если говорить о связи конкурса с моей основной службой, то, конечно, мы делаем большие экспозиции на наших островных территориях, в удаленных гарнизонах, в том числе арктических, и на базах за рубежом", - продолжил президент РГО.

Он отметил, что работы участников конкурса украшают корабли океанской зоны, подлодки и госпитали. Меняются экспозиции на в Арктике - на Земле Франца Иосифа, Мысе Шмидта, Новосибирских островах, Котельном.

Шойгу рассказал, что в этом году на пятый конкурс прислали почти 42 тыс. снимков, в том числе более 4 тыс. от детей. Из их числа большое жюри отобрало по десять в каждой номинации. Сегодня профессиональное жюри выберет из них победителей.

В состав жюри входят Шойгу, председатель жюри конкурса, бывший руководитель фотослужбы ТАСС Константин Лейфер, фотограф дикой природы Сергей Горшков, спортсменка Елена Исинбаева, режиссер Андрей Кончаловский, пейзажный фотограф Даниил Коржонов, фотограф-портретист Иван Куринной, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев, актер театра и кино Виктор Хориняк, музыкант Сергей Шнуров, фотограф Сергей Берменьев и подводный фотограф Андрей Шпатак.

О конкурсе

Прием работ на V фотоконкурс "Самая красивая страна" проводился с 1 октября 2018 года по 14 апреля 2019 года. В этом году фотографии оцениваются в 12 номинациях: "Пейзаж", "От заката до рассвета", "Дикие животные", "Птицы", "Макромир", "Подводный мир", "Эти забавные животные", "Искусство дикой природы", "Россия с высоты птичьего полета", "Многоликая Россия", "Архитектура", "Снято на смартфон".

В рамках конкурса проходит отдельное соревнование для юных фотографов до 16 лет - "Самая красивая страна глазами детей". Здесь победители будут определены в пяти номинациях: "Пейзаж", "Мир зверей", "Мир птиц", "Мир людей" и "Макромир". Призы победителям конкурса - 250 тыс. рублей в каждой номинации основного конкурса и профессиональные фотокамеры в детском конкурсе. Лучшие работы покажут на выставках в России и за рубежом.