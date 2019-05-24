Министерство просвещения осудило акцию школьников с вызывающими фото в Приморье

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения России считает неприемлемой акцию учеников школы №74 Владивостока, которые устроили фотосессию на крыльце школы в вызывающих нарядах. Об этом в пятницу журналистам сообщил пресс-секретарь министра просвещения Андрей Емельянов.

Накануне в социальных сетях были распространены фотографии, сделанные на крыльце школы №74 Владивостока, на которой несколько учеников позируют в вызывающих нарядах. Девочка на фото одета в полицейскую форму, молодые люди - в шортах на подтяжках и масках зайцев. Фото вызвали большой резонанс среди пользователей сети.

"Министерство осуждает акцию учащихся школы во Владивостоке. Мы видим много достойных примеров творческой активности школьников по всей стране в рамках праздника, который действительно остается теплым воспоминанием для многих. Где-то ребята организовывают поэтические состязания, где-то дарят учителям памятные видеосюжеты. Но проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего и способны, скорее, оскорбить педагогический коллектив", - сказал Емельянов.

По его словам, ситуация вновь напоминает о "повышенной роли воспитательного процесса как в системе образования, так и в семье, внутри своего круга общения".

По информации УМВД Владивостока, которое проводит проверку, личности участников инцидента уже установлены. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия. Как рассказала ТАСС директор школы №74, Галина Пугина, из-за инцидента она рассматривает возможность увольнения.

Он добавила, что фотосессию школьники сделали за день до последнего звонка, когда делали фото для общего школьного альбома. Это не было заявлено в рамках какой-то школьной традиции "дня непослушания", которой в школе нет. Ученики пришли в обычной одежде, но, когда занятия закончились, они сняли футболки, под которыми оказались эти наряды.