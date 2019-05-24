Минпросвещения не планирует вводить в школах должность замдиректора по безопасности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения не считает необходимым внедрять в школах должность заместителя директора по безопасности образовательного процесса, ввести которую предложило МВД. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства.

Ранее первый замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Игорь Морозов сообщил, что министерство предлагает ввести в школах должность заместителя директора по безопасности образовательного процесса. По его словам, несовершеннолетние все чаще проявляют интерес "к новому движению, которое пропагандирует насилие в школах", однако мер безопасности в виде рамок металлоискателей, видеонаблюдения, привлечения охраны уже недостаточно. Способствовать решению проблемы могло бы введение новой должности.

"Подчеркнем, что наличие отдельного сотрудника, отвечающего за контроль и соблюдение всех норм безопасности в школе, включая реализацию паспорта безопасности, - действующее нормативное требование", - сообщили в пресс-службе министерства просвещения.

В министерстве отметили, что вопросы внедрения новых административных должностей всегда тесно связаны и сказываются на уровне заработной платы работников организаций, включая педагогов. "Данные вопросы не обсуждались на межведомственном уровне и не могут приниматься без детального обсуждения", - отметили в Минпросвещения. При этом в пресс-службе отметили, что работа по повышению безопасности ведется на межведомственном уровне с участием МВД.

Кроме того, по данным Минпросвещения, "подготовлен и проходит необходимые процедуры согласования новый проект постановления, регулирующий требования по защищенности объектов", где расширены категории защищенности и конкретизированы критерии". "Все здания школ имеют паспорта безопасности, закрепляющие необходимые меры защиты", - рассказали в Минпросвещения.