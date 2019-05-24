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Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих"

В издательстве "Книголав" заявили, что президент оценил подарок

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения "Книжного арсенала" в Киеве подарили детскую книгу о политике.

"Подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому нашу детскую книжку "Политика для начинающих". Он оценил", - говорится в подписи издательства "Книголав" к соответствующему видео в Facebook.

На самой записи видно, что Зеленский на подарок отреагировал с юмором, но принял его.

В книге рассказывается о назначении государства и правительства, основах политики, политического строя, избирательном праве и выборах. Книга предназначена для детей от семи лет и на Украине стоит до 400 гривен ($15).

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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