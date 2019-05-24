Нетаньяху: Россия предложила помощь Израилю в тушении лесных пожаров

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая. /ТАСС/. Россия предложила помощь Израилю в тушении лесных пожаров еще до обращения с соответствующей просьбой израильских дипломатов. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Несколько стран, включая Россию, уже готовы направить свою помощь. Они предложили помощь даже до того, как мы за ней обратились", - цитирует высказывания Нетаньяху, сделанные в ходе совещания с участием министра внутренней безопасности Гилада Эрдана в командном пункте служб спасения в Тель-Хадиде, его канцелярия в сообщении для прессы. "На данный момент помощь пришла из Греции, Хорватии, Италии, Египта и с Кипра, мы очень ценим это. Я хотел бы поблагодарить моего друга, египетского президента [Абдель Фаттаха] ас-Сиси, за отправку двух вертолетов", - продолжил премьер.

Нетаньяху отметил, что Израиль "обратился ко многим странам". "С министром национальной безопасности и главой Совета национальной безопасности мы договорились о максимально широком обращении за помощью", - добавил премьер. Он также отметил, что Израиль получил помощь от палестинских властей, которые направили на борьбу с огнем несколько пожарных машин.

Мощные лесные пожары начались в четверг в природных парках и заповедниках в районе между Тель-Авивом и Иерусалимом после прихода на территорию Израиля первой в этом году волны экстремальной жары, местами до 50 градусов. В четверг из-за угрозы возгорания более двух тысяч человек были эвакуированы из нескольких населенных пунктов в центральной части страны, были закрыты дороги, включая ряд крупных шоссе.

По данным полиции, в четверг сгорели более 15 частных домов. О жертвах в результате пожаров сообщений пока не поступало.