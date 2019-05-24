Синоду ПЦУ не удалось убедить Филарета в упразднении Киевского патриархата

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Синод новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) - обсудил ситуацию с назревающим расколом внутри организации, однако ему так и не удалось переубедить бывшего главу так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), почетного патриарха ПЦУ Филарета, считающего что УПЦ КП продолжает существовать. Об этом заявил в пятницу журналистам глава ПЦУ митрополит Епифаний после заседания Синода.

"Конечно, мы обсудили ту ситуацию, которая сложилась в ПЦУ, и те заявления, которые звучали в течение последних двух недель. Но святейший патриарх Филарет засвидетельствовал [вновь] то, что он ранее обнародовал", - сказал Епифаний. Филарет вновь заявил, что УКП КП якобы существует и не снята с регистрации. "В некоторой мере мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что святейший патриарх Филарет, к сожалению, остается убежденным в своем мнении", - сказал священнослужитель.

Епифаний отметил, что на заседании Синода был принят ряд решений, которые были поддержаны единогласно, за исключением одного. "Синодом было засвидетельствовано, что в своей последующей жизни и деятельности поместная УПЦ будет руководствоваться Священным преданием, Священным писанием и тем Статутом, который был принят 15 декабря тут, в стенах Софии Киевской", - сказал он, отметив, что это решение не поддержал Филарет.

Глава ПЦУ сообщил, что среди одобренных документов - запрет архиереям и клирикам принимать участие в выборах в Верховную раду, за исключением местных выборов, и то с соответствующего благословения.

Ранее ПЦУ обнародовала постановление поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о самороспуске. Документ подписан митрополитом Филаретом, четырьмя митрополитами, среди которых нынешний предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), и рядом других иерархов УПЦ КП. Поместный собор состоялся в Софийском соборе в Киеве перед объединительным собором УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Проект был принят единогласно. Первый пункт решения собора гласит, что действие религиозного объединения УПЦ КП прекращается путем объединения и присоединения к Православной церкви Украины. Устав об управлении УПЦ КП и деятельность всех уставных органов церкви были прекращены.

В то же время Филарет на прошлой неделе заявил, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников ПЦУ.

Церковный раскол на Украине

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании так называемой Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

РПЦ считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.