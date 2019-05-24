На "АмурЭкспоФоруме-2019" представили план развития города Циолковский

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая. /ТАСС/. План комплексного и социально-экономического развития города Циолковский, где строится космодром "Восточный" в Приамурье, представили на Амурской международной выставке "АмурЭкспоФорум-2019", которая в пятницу открылась в Благовещенске.

"Мы презентовали комплексный план социально-экономического развития города Циолковский до 2030 года. Говорили о том, что нами уже разработан генеральный план развития города, правила землепользования и застройки, акцентировали внимание на том, что строительство космодрома и, как следствие, города, ведет к увеличению количества жителей", - сказал глава закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский Сергей Левицкий.

По его словам, город Циолковский строится быстрыми темпами, и необходимо привлекать инвесторов для строительства парков и скверов, спортивных и торгово-развлекательных центров. Этим и обусловлено участие территории в экспофоруме - нужно рассказать о ее перспективах.

Как отметил ТАСС Левицкий, в городе активно развивается и туристический кластер, туристов, в частности, привлекает возможность знакомства с космодром и музеем космонавтики. "Едут посмотреть и сам город, потому что он - молодой, был основан в 1961 году. И наравне со старым микрорайоном здесь уже вырос большой новый микрорайон с современными домами", - рассказал Левицкий, ответив интерес, проявленный к экспозиции посетителями выставки.

ЗАТО Циолковский (бывший Углегорск) находится в 180 км к северу от Благовещенска. В нем проживают около 6,5 тыс. человек, в числе которых работники космодрома Восточный. В 2015 году населенный пункт Углегорск по инициативе президента России и при поддержке местных жителей был переименован в Циолковский. Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.

Амурская международная выставка "АмурЭкспоФорум-2019" проходит в Благовещенске 24-26 мая. В мероприятии принимают участие компании, которые представляют Приамурье, ЕАО, Московскую область, Приморский край, Свердловскую область, Алтайский край, Хабаровский край, Республику Саха (Якутия), КНР, уже по традиции ждут гостей из Боливии и Эквадора. В рамках форума пройдут круглые столы, встречи российских и иностранных предпринимателей. Выставка проводится с 1992 года, она проходит на территории Общественно-культурного центра Благовещенска, общая выставочная площадь - 6 тыс. кв. м.