Дмитрий Рогозин заработал за 2018 год 29,5 млн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин задекларировал свой доход за 2018 год в размере 29,5 млн рублей, в том числе 23,47 млн рублей по основному месту работы, следует из данных, размещенных на сайте госкорпорации. Он возглавляет Роскосмос с 24 мая 2018 года, до этого занимал должность вице-премьера РФ.

Согласно декларации, Рогозину принадлежат земельный участок площадью 2373 кв. м, жилой дом площадью 782,7 кв. м, квартира площадью 346 кв. м. Кроме того, у гендиректора Роскосмоса имеются в собственности автомобили ГАЗ-21Р и Mercedes-Benz S560, мотоцикл BMW R1200GS Adventure. Его супруга Татьяна Рогозина заработала за 2018 год 3,336 млн рублей.

Первый заместитель гендиректора Роскосмоса Максим Овчинников задекларировал доход в размере 11,226 млн рублей, в том числе по основному месту работы - 4,949 млн рублей. Еще один первый замглавы госкорпорации Юрий Урличич заработал в прошлом году 12,842 млн рублей, в том числе по основному месту работы - 2,681 млн рублей.

Заместители гендиректора Роскосмоса Сергей Савельев и Михаил Хайлов отчитались за прошлый год о доходах в размере 22,96 млн рублей и 21,8 млн рублей соответственно. Председатель научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев задекларировал доход в 48,589 млн рублей, в том числе заработок в самом Роскосмосе в размере 9,407 млн рублей.

Исполнительные директора госкорпорации Сергей Крикалев и Александр Лопатин заработали в 2018 году 30,98 млн рублей (в том числе по основному месту работы - 16,459 млн рублей) и 10,932 млн рублей (в том числе по основному месту работы - 3,892 млн рублей) соответственно. Еще один исполнительный директор Роскосмоса Олег Фролов задекларировал доход в размере 15,2 млн рублей, в том числе по основному месту работы - 10,5 млн рублей.

Директор департамента Роскосмоса Юрий Макаров заработал в 2018 году 16,9 млн рублей.