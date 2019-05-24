"Норникель": самый северный женский турнир по керлингу привлекает туристов в Дудинку

КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Самый северный международный женский турнир по керлингу WCT Arctic Curling Cup, который в пятницу официально стартовал в Дудинке (север Красноярского края), увеличивает туристическую привлекательность города. Об этом на официальной церемонии открытия заявил статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля", выступающего генеральным партнером турнира, Дмитрий Пристансков.

"Никто не мог подумать, что сюда приедут из Шотландии, Южной Кореи, Швейцарии. Мы действительно сделали Дудинку центром притяжения. Город становится более комфортным, появляются новые туристические трассы, работает в другом масштабе краеведческий музей, появился хэштег #Дудинка", - сказал он.

Как сказал ТАСС министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, турниры по керлингу проводились всегда на достойном уровне. "Турнир из года в год очень серьезно увеличивает свои обороты", - сказал он.

Турнир впервые был проведен в 2016 году, в этом году в соревнованиях принимают участие спортсменки из Канады, Финляндии, Швейцарии, Южной Кореи, Шотландии, Швеции, а также четыре команды из России. В составе команд выступают призеры Олимпийских игр и победительницы международных соревнований. Это единственный турнир по керлингу, проводимый за полярным кругом. Состязания пройдут с 23 по 26 мая.