В СИЗО для Кокорина могут доставить беговую дорожку

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Клуб "Зенит" может предоставить осужденному к полутора годам колонии футболисту Александру Кокорину специальную беговую дорожку для прохождения реабилитации. Об этом сообщила журналистам в пятницу уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Здесь в условиях ФСИН есть беговая дорожка, которая ему тоже как реабилитационный процесс прописана, но нужна не простая беговая дорожка, а с определенными функциями, которая будет способствовать восстановлению здоровья. Такая дорожка есть в условиях "Зенита". Поэтому Александр обратился с этим, они готовы привезти сюда эту дорожку. Правда, потом ее невозможно будет вывезти, поэтому это должна быть спонсорская помощь следственному изолятору, к этому тоже готовы коллеги из "Зенита", - сказала она.

Потяева добавила, что футболист попросил клуб предоставить аппарат для проведения резонансно-магнитной терапии, которая прописана нападающему для реабилитации.

"Желание Александра - чтобы эта аппаратура была от медицинского центра "Зенита", он доверяет своим врачам, поэтому все будет зависеть от "Зенита". Им нужно написать заявление на имя руководства ФСИН, принести все документы и получить разрешение", - уточнила Потяева.

Ранее Кокорина посетил главный врач клуба "Зенит" Михаил Гришин, он выявил ухудшение ситуации с коленом футболиста. Были даны рекомендации предоставить футболисту возможность ежедневно проводить функциональные занятия в зале и бассейне, а также сделать углубленное обследование с помощью МРТ для установки точного диагноза по состоянию внутренних тканей коленного сустава и дальнейшей корректировки программы реабилитации.