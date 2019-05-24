Сотрудников аварийно-диспетчерской службы наградят за спасение двух детей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники аварийно-диспетчерской службы "Светлоградрайгаза", спасшие двух тонущих детей в Кисличанском пруду Светлограда, будут представлены к наградам. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

"Сотрудники аварийно-диспетчерской службы "Светлоградрайгаза" <…> спасли двух тонущих детей в Кисличанском пруду Светлограда. Ехали на вызов через дамбу пруда и, когда услышали крики, не раздумывая бросились на помощь. Быстро, без паники, действуя согласованно, вытащили двух мальчишек, один из которых уже почти ушел под воду. Ребята спасены, а такой смелый поступок должен быть отмечен. Все трое [сотрудников службы] будут представлены к наградам", - написал он.

Владимиров добавил, что героями стали Виктор Брыкалов, Геннадий Деревянко и Сергей Морозов. "Это по-настоящему мужественные люди, пример нам всем", - отметил он.