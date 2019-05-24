Экс-заключенная выиграла иск к двум правозащитникам за ложь о пытках в колонии в Мордовии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства бывшей заключенной мордовской колонии № 2 Инги Кривицкой, просившей взыскать 2 млн рублей с правозащитников Ольги Романовой и Льва Пономарева за оскорбления и утверждения о пытках в пенитенциарном учреждении. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Хорошевский районный суд частично удовлетворил иск Кривицкой о защите чести и достоинства. Решением суда с Пономарева, ООО "За права человека" в пользу Кривицкой в счет компенсации морального вреда взыскано по 50 тыс. рублей, с Романовой - 70 тыс. рублей. Кроме того, суд обязал Романову, Пономарева и Александра Букварева (автора статьи на сайте "Новой газеты", ставшей предметом иска - прим. ТАСС) удалить распространенную ответчиками информацию в сети интернет и опубликовать опровержение об избиении Кривицкой заключенных женщин", - сказала пресс-секретарь суда Мария Макарчук.

По ее словам, суд признал недостоверными, порочащими честь и достоинство Кривицкой сведения, распространенные в интернете на сайте YouTube, на интернет сайте zaprava.ru, а также распространенные на Facebook. "Суд обязал Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека", Пономарева и Букварева в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу удалить в сети интернет распространенные порочащие честь и достоинства о Кривицкой сведения, размещенные на вышеуказанных адресах", - уточнила Макарчук, добавив, что в остальной части иск оставлен без удовлетворения.

Как следует из исковых требований, Кривицкая просила признать недостоверными и порочащими ее честь и достоинство сведения, опубликованные в Facebook, в других СМИ, опубликовать опровержение "путем публичного распространения информации в сети интернет, СМИ и радиовещания". Истец также требовала взыскать солидарно с правозащитников Романовой и Пономарева 2 млн рублей.

В июне 2018 года во время проведения пресс-конференции движения "За права человека", посвященной пыткам в колониях, Кривицкая выступила с жесткой критикой правозащитников и обвинила их во лжи, заявив, что в ИК-2 все хорошо. По словам Кривицкой, которая отбыла в колонии более 16 лет, сотрудники учреждения не применяют пытки в отношении заключенных. Она считает, что, заявляя о пытках, правозащитники "обливают грязью свою страну".

В октябре Романова сообщила на своей странице в Facebook, что Инга Кривицкая учредила организацию с названием "Русь сидящая", которую зарегистрировало Министерство юстиции РФ. Сама Романова является главой благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям с таким же названием. По словам Романовой, отбывая наказание, Кривицкая сотрудничала с администрацией колонии, принимала участие в избиении заключенных женщин и отбирала у них посылки.