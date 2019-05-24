В Финляндии установили памятник погибшим бойцам архангельского лыжного батальона

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. Церемония открытия памятника погибшим бойцам девятого отдельного лыжного батальона Красной Армии, погибшим в феврале 1940 года, прошла в пятницу в Палоахо рядом с городом Кухмо в Финляндии. Об этом ТАСС сообщил председатель архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев.

"Установлен памятник нашим землякам, погибшим в годы финской войны в 1940 году, которые были в составе девятого отдельного лыжного батальона. Он установлен в месте боев, недалеко от города Кухмо, рядом с памятным камнем, который был установлен ранее", - сказал собеседник агентства.

Памятник создан на средства РВИО, финансовую поддержку проекту оказали Архангельский ЦБК и "АГД Даймондс". Автор проекта Денис Стритович, памятник представляет из себя трехметровую плиту, части которой разделены разрывом. "Этот разрыв символизирует линию фронта, - пояснил Ковалев. - Мне не хотели делать обычную стелу, была идея установить индивидуальный памятник".

Советско-финская война

"Зимняя" война между СССР и Финляндией продолжалась с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Основной театр военных действий располагался на пограничной территории двух стран, где находятся современные Ленинградская и Мурманская области, а также Республика Карелия. Причинами военного конфликта послужили ряд территориальных и дипломатических взаимных претензий двух стран после объявления Финляндии о независимости (до второй революции 1917 года страна входила в состав Российской империи).

Данные о количестве погибших в результате войны до сих пор разнятся - историки обеих стран называют цифры от 140 до 200 тыс. человек. Также до настоящего времени российские и финские историки не пришли к единому мнению о числе раненых солдат и офицеров.

Результатом войны стал Московский мирный договор, который был заключен между СССР и Финляндией 12 марта 1940 года. Договор изменил советско-финляндскую границу - к Советскому Союзу отошла северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний, а Ладожское озеро полностью оказалось в границах советского государства.

Девятый лыжный батальон

Девятый лыжный батальон был сформирован в Архангельске в 1939 году, в самом начале 1940 года его включили в отдельную лыжную бригаду под командованием полковника В. Д. Долина. Командование девятой армии 11 февраля 1940 году бросило эту бригаду на деблокирование окруженных советских частей в районе Кухмо.

Поначалу наступление было успешным, но потом бригада попала в засаду. В начале боя был убит полковник Долин, ранены комиссар и начальник штаба. К 21 февраля 1940 году из 3 тыс. бойцов к своим вышли 240 человек, 50 солдат было вывезено транспортными самолетами.