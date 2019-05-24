В Нижегородской области планируют удвоить число выпускников IT-специальностей к 2024 году

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 24 мая. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают увеличить число выпускников вузов по IT-специальностям в регионе почти в два раза, до 3 тыс. человек в 2024 году. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Иннополисе.

"В год у нас выпускается из вузов 1,6 тыс. специалистов в сфере IT. Но их недостаточно в связи с активность IT-сектора экономики. В рамках нацпроекта Нижегородская область предполагает увеличить выпуск IT-специалистов профильными образовательными учреждениями практически в два раза - до 3 тыс. человек к 2024 году", - отметил Никитин.

Он подчеркнул, что Нижегородская область входит в топ-3 регионов России по числу IT-специалистов, которые приходятся на душу населения. "В Нижегородской области более 24 тыс. IT-специалистов, [наблюдается] ежегодный рост их численности. Мы демонстрировали и будем демонстрировать, судя по прогнозам, сформированным компаниями, рост числа специалистов в сфере IT ежегодно на 10-15%", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что годовой объем продукции, производимой нижегородскими IT-компаниями, составляет около 26 млрд рублей. Около 80% их выручки приходятся на доходы от экспорта.