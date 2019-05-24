Псковские власти намерены отдать в аренду за рубль усадьбу XVIII века в поселке Волышово

ПСКОВ, 24 мая. /ТАСС/. Администрация Псковской области намерена отдать в аренду за 1 рубль усадьбу XVIII века Васильчиковых-Строгановых в поселке Волышово Порховского района Псковской области, где летом 2018 года произошел пожар. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников, отвечая на вопросы участников церемонии презентации потенциала региона, прошедшей в Торгово-промышленной палате РФ.

"Усадьба Строгоновых принадлежит Росимуществу, это один из 10 объектов которые будем приводить в порядок в первоочередную очередь. Мы готовы ее, если есть желающие, отдать в аренду за рубль, но с пониманием [ее восстановления]. Сложный объект, пока четкой концепции, как ее использовать нет", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что власти намерены провести в усадьбе противоаварийные работы и привлечь инвесторов для развития территории.

"В этом году мы проведем проектирование, мы консультировались с экспертами и общественниками по этому поводу. Посмотрим первоочередные противоаварийные работы, какие нужно сделать и их проведем. Проведем работы по консервации и проведем конкурс по озеленению, облагораживанию. Пока на данный момент будет такая ландшафтное руинированная какая-то история, куда мы будем затаскивать "событийку", может быть фестивали, тематические встречи, вечера. Если нам удастся туда вдохнуть жизнь, малый и средний бизнес туда подтянется, и может потом выйдем на государственно-частное партнерство, может быть кто-то из инвесторов захочет взять", - сказал губернатор.

Пожар на объекте культурного наследия федерального значения в поселке Волышово произошел 2 июля 2018 года. Огонь повредил крышу графского дома, никто не пострадал. Эксперты регионального ГУ МЧС называли причиной пожара занесение источника огня.

Об усадьбе

Историко-архитектурный памятник XVIII-XIX веков "Волышово" имеет более чем двухвековую историю. Центральный ансамбль усадьбы включает главный усадебный дом, манеж, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века, беседку с голубятней. Волышовский парк представляет собой уникальный памятник российского паркового искусства со сложным комплексом прудов и запруд, редкими видами деревьев и кустарников. Окрестности деревни Волышово связаны с фамилией Ганнибалов, а Григорий Строганов был опекуном детей Александра Пушкина и двоюродным дядей Натальи Гончаровой.

В настоящее время усадьба находится в аварийном состоянии, зданиям необходим ремонт, консервационные и противоаварийные работы, уборка и расчистка территории парка. В сентябре 2018 года глава региона Михаил Ведерников подписал план мероприятий по возрождению усадьбы, который рассчитан на 2018-2024 годы.

Среди пунктов плана - организация и проведение ежегодного волонтерского лагеря "Строгановфест" с привлечением к сохранению зданий ансамбля и парка международного волонтерского движения и студентов псковского государственного университета. На территории усадьбы ежегодно будут проходить практику студенты вузов архитектурно-реставрационного направления, также планируется провести научно-исследовательские работы и провести противоаварийный и консервационный ремонт зданий усадьбы.