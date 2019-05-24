Крымскую крепость Илурат планируют превратить в археологический заповедник

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Археологи в 2020 году намерены возобновить раскопки знаменитого Илурата - города-крепости Боспорского царства - древнего государства на берегах Керченского пролива, а также приступить превращению этого уникального исторического памятника в музей на открытом воздухе. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры (ИИМК РАН) Владимир Горончаровский.

"Российские археологи планируют открыть новую страницу в исследовании прекрасно сохранившегося боспорского города-крепости, что позволит превратить руины древней крепости в музей. По сохранности стен и всей системы обороны, включая подземный ход, ведущий к потайному колодцу, - это лучший в Северном Причерноморье памятник фортификации первых веков нашей эры. Через призму изучения Илурата перед нами предстанет настоящая связь времен и культур на территории Крыма, где сталкивались интересы императорского Рима, Боспора и варварских племен: поздних скифов, сарматов, готов", - сказал Горончаровский.

По словам ученого, к настоящему времени удалось раскопать и расчистить лишь менее трети всей площадки боспорского укрепленного города. Общая площадь при этом составляет более 25 тыс. кв. м. На сегодняшний день в Илурате для осмотра туристами доступны ворота, улицы, стены и башни высотой более 3 м, остатки жилых домов с хозяйственными помещениями и стойлами для скота, винодельня и трасса подземного хода.

Впервые 200 лет назад раскопки данного исторического памятника начал археолог-любитель французского происхождения и основатель Керченского музея Поль Дюбрюкс. Наиболее ценной находкой на территории памятника является клад из серебряных монет, датируемых 242-267 годами, с изображениями на одной стороне боспорского царя Рескупорида IV, а на другой - правивших в тот период римских императоров. По мнению исследователей, клад был зарыт непосредственно перед гибелью крепости, павшей под натиском вторгшихся в Крым германских племен.

Заведующий отдела истории античной культуры ИИМК РАН рассказал, что руины города-крепости Илурат предполагается превратить в историко-археологический заповедник. По его мнению, исключительная сохранность оборонительной системы и жилых строительных комплексов этого памятника позволяет достаточно полно реконструировать домостроительство и повседневный образ жизни обитателей Боспорского царства 2 тыс, лет назад, а также вносит лепту в изучение инженерно-фортификационных сооружений мира.

История города-крепости

Руины крепости римского времени, которые находятся в 17 км от Керчи и в 3 км от автострады "Таврида", были связаны с Боспорским царством - античным государством в Северном Причерноморье на Керченском проливе со столицей Пантикапей (нынешняя Керчь). Образовалось оно около 480 года до н. э. в результате объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах. С конца II века до н. э. Боспор вошел в состав Понтийского царства, а уже с конца I века до н. э. попал в зависимость от Римской империи. По мнению историков, к византийскому периоду город-крепость уже лежал в руинах.

Горончаровский сообщил о том, что на днях выйдет из печати монография "На подступах к столице Боспора. Античная крепость Илурат в Восточном Крыму", посвященная этому уникальному историко-археологическому объекту. Издается книга на грант Российского фонда фундаментальных исследований.