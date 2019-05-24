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Консультантами секретариата синода Римско-католической церкви впервые назначили женщин

Среди назначенных - три монахини и одна светская представительница

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск впервые назначил женщин консультантами постоянного секретариата синода. Об этом сообщает в пятницу агентство ANSA.

Среди назначенных - три монахини, уже работающие в ватиканских структурах, а также преподающие в папских университетах, и одна светская представительница - доцент социологических наук римского университета "Рома тре", уточняет агентство.

Папа Франциск неоднократно отмечал важную роль женщин в жизни Римско-католической церкви и выступал за расширение их функций в церковных учреждениях. Однако речи о возведении женщин в сан священника не идет.

У синода католических епископов есть постоянный генеральный секретариат, который составляют генеральный секретарь и 15 участников совета. Секретариат помогает в подготовке апостольского увещевания, которое Папа Римский издает на основе рекомендаций синода, и готовит следующее собрание.

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