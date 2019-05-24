В Псковской области предложили создать аналог "Диснейленда" по мотивам сказок Пушкина

ПСКОВ, 24 мая. /ТАСС/. Администрация Псковской области намерена обустроить в поселке Пушкинские Горы аналог парка развлечений "Диснейленд" по мотивам сказок поэта Александра Пушкина. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников, отвечая на вопросы участников презентации потенциала региона в Торгово-промышленной палате РФ.

"У нас есть мысли по поводу создания в Пушкинских Горах некоего аналога "Диснейленда" по мотивам пушкинских сказок. Есть несколько потенциальных интересантов, обсуждаем. Было бы здорово, когда люди приезжают, пройдут по пушкинским местам, и можно будет в такой игровой форме донести до детей творчество поэта", - сказал Ведерников.

При этом он отметил, что в регионе не хватает гостиниц и объектов общественного питания. "Несмотря на постоянно увеличивающееся количество туристов, мы прогнозируем достаточно серьезный рост, у нас не хватает объектов общественного питания и гостиниц. Причем даже в таких местах, как город Печоры, у нас не хватает инфраструктуры. Огромное количество паломников приезжают в Псково-Печерский монастырь, какую-то часть времени они там провели, а с тем, чтобы выйти покушать, куда-то сводить детей, каким-то образом организовать свое свободное время и где-то переночевать, и потом комфортно уехать - это перспективное направление для нашей работы", - пояснил глава региона.

Он также добавил, что администрация Псковской области договорилась с ОАО "РЖД" о продлении до поселка Печоры скоростного поезда "Ласточка", который в настоящее время курсирует по маршруту Санкт-Петербург - Псков. С 3 августа, по словам Ведерникова, поезд будет заезжать в Печоры.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. Пользуется популярностью у туристов. На территории монастыря расположены уникальные карстовые пещеры. Они представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек.