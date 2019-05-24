Эксперты: Minecraft нужно не запрещать, а использовать как образовательный ресурс

ТОМСК, 24 мая. /ТАСС/. Видеоигра Minecraft, которую предложил запретить депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнтгард как пагубно влияющую на детей, почти не содержит элементов насилия и может быть использована в качестве образовательной платформы для школьников. Об этом сообщили ТАСС эксперты отрасли компьютерных игр. Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft. По мнению депутата, эта популярная среди детей и подростков игра и подобные ей "пропагандируют насилие". Образовательная платформа Как рассказал ТАСС глава студии "Игровая инициатива", которая разрабатывала образовательные игры по заказу агентства стратегических инициатив (АСИ), "Газпрома" и Томского политехнического университета, Дмитрий Иванов, видеоигры позволяют изучать новый материал школьникам и студентам, тренировать порядок действий сотрудников крупных компаний, например, операторов оборудования и диспетчеров, а также укреплять корпоративный дух. Minecraft в этом смысле не исключение, за рубежом ее даже используют в уроках физики и химии.

На эту тему Играть, чтобы учиться кодить и зарабатывать. Какие приложения скачать на гаджет ребенка

"Minecraft - это же игра в жанре "сендбокс" (песочница). Почему она так популярна среди детей - она позволяет в формате компьютерной игры самовыражаться, создавать что-то из сложных конструкторов. И дети могут так свои творческие идеи реализовать. Его образовательная версия очень успешно применяется в зарубежных школах. Тут будет мгновенная обратная связь - если сделал устройство, то сразу узнаешь, работает оно или нет", - рассказал Иванов. Доцент Томского политехнического университета Екатерина Галанина, которая долгое время изучает культурологические особенности видеоигр, в том числе Minecraft, в рамках президентского гранта, пояснила, что в данной игре практически нет насилия, и для школьников она может быть даже полезна. "Там можно выстраивать все что угодно по отношению к своему [учебному] курсу. Существует образовательная версия - Minecraft Edu, хотя у нас она мало известна", - сказала ТАСС Галанина. Она добавила, что эту игру можно сравнить с обычным конструктором, с которым играют дети, только на цифровой платформе. "Более того, если мы подумаем, что же такое игра, то это неотъемлемый элемент культуры в целом. Ребенок обучается посредством игры. И сегодня активно в образовании используются игровые технологии - мы все больше приходим к тому, что обучаться через игру полезнее и веселее", - отметила собеседница агентства. Мнение психолога По мнению главного внештатного психолога Минздрава РФ по СЗФО Ларисы Цветковой, нельзя сказать, что компьютерные игры, в том числе Minecraft, - это однозначно плохо. "Есть исследования, которые показывают, например, что у геймеров гораздо лучше с распределением внимания. Они могут удержать в поле внимания гораздо больше объектов, чем люди, у которых нет этого опыта. Это, например, хороший навык для такой профессиональной деятельности, как диспетчер, который управляет авиаполетами", - сообщила она.

На эту тему Заигравшиеся взрослые. Почему общество подсело на интерактивность