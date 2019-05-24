Тульская область в шесть раз превысила планы по приросту мощности переработки ТКО

ТУЛА, 24 мая. /ТАСС/. Тульская область по итогам 2018 года на 67,2 тыс. тонны увеличила мощность переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Это более чем в шесть раз превышает показатель, заложенный в соглашении, заключенном между региональным и федеральным министерствами природных ресурсов и экологии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что Счетная палата, проводившая проверку исполнения федерального бюджета за 2018 год, включила Тульскую область в число субъектов РФ, где есть проблемы в реализации пилотного проекта по созданию инфраструктуры обращения с отходами. Отмечалось, что "в трех регионах - Тульской области, Чукотском автономном округе и Республике Мордовия - проект завершился ничем", а выделенные им 131 млн рублей вернулись в бюджет.

"В 2018 году в Тульской области мощность оборудования по переработке отходов возросла как минимум на 67,235 тыс. тонн, при этом в соглашении между Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Министерством природных ресурсов и экологии региона фигурировал показатель увеличения мощности всего на 10 тыс. тонн. Увеличение произошло благодаря модернизации основного производства по переработке макулатуры и производству бумаги и картона в Алексинском районе", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что на мероприятия региональных государственных программ по обращению с отходами Тульская область в 2018 году получила федеральную субсидию в размере более 43,7 млн рублей. Из-за длительных процедур размещение и реализации госзаказа, разработки проекта и отсутствия на рынке необходимого оборудования средства были возвращены в бюджет РФ. "Задачи по увеличению мощности переработки были выполнены за счет внебюджетных средств", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что работа выполнялась вне пилотного проекта.