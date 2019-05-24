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У гражданина РФ в аэропорту Афин изъяли $800 тыс.

Мужчина задекларировал эти деньги перед вылетом в Москве

АФИНЫ, 24 мая. /ТАСС/. Греческие власти изъяли у россиянина в транзитной зоне Афинского международного аэропорта $800 тыс. до выяснения их происхождения. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.

Мужчина задекларировал эти деньги перед вылетом в Москве, он вез их с собой в сумке.

Россиянин не был задержан и вылетел в Стамбул, сказал его адвокат, отметив, что будут предприняты юридические действия для того, чтобы вернуть по крайней мере большую часть суммы. Греческая сторона заявила, что накладывает на нее штраф в 25% в связи с тем, что денежные средства не были задекларированы в Греции.

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