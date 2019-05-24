Премьер Канады оправдал вождя племени индейцев, осужденного 134 года назад

ОТТАВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес в четверг официальные извинения индейскому племени народности кри, чей вождь был осужден за государственную измену 134 года назад колониальным правительством страны. Он сделал специальное заявление в ходе посещения одного из поселений коренных народов Канады в провинции Саскачеван.

Глава государства также оправдал их вождя по имени Паундмейкер, который был осужден в 1885 году за участие в так называемом Северо-Западном восстании или Восстании в Саскачеване. Вождь был приговорен к тюремному заключению. Его выпустили из тюрьмы в 1886 году, и почти сразу же он умер от заболевания легких.

Во время своего выступления Трюдо назвал Паундмейкера миротворцем, так как тот избежал большого кровопролития и в итоге сдался канадским властям. "В 2019 году мы признаем правду в его словах о том, что как лидер, как политический деятель и как миротворец он делал все возможное, чтобы не допустить бессмысленных смертей. Нам понадобилось 134 года, чтобы достичь этого поворотного момента - оправдания вождя Паундмейкера", - сказал глава правительства Канады. Он также посетил могилу вождя.

Переоценка истории

В последние годы все чаще представители коренных народов Канады и их соратники из числа потомков европейских переселенцев требуют от Оттавы пересмотра оценки деятельности некоторых исторических личностей, сыгравших важную роль в становлении страны. В частности, речь идет о первом премьер-министре Канады сэре Джоне Макдональде (1815-1891), который, по их мнению, является "архитектором геноцида коренного населения страны". Макдональд причастен к появлению "Акта об индейцах" (1876), который в том числе позволял изымать у коренных жителей их земли для строительства железных дорог, а также созданию так называемых резидентских школ, куда насильно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество.

Также критике подвергаются и другие исторические личности, много сделавшие для становления Канады как государства. Так, в январе 2018 года власти Галифакса (провинция Новая Шотландия) распорядились демонтировать статую основателя этого города-порта Эдварда Корнуоллиса (1713-1776) ради, как было заявлено, "примирения с местными племенами индейцев". Мэр города Майкл Сэвадж объяснил тогда этот шаг желанием переосмыслить канадскую историю. Генерал британской армии Корнуоллис, заложивший Галифакс в 1749 году, в годы колонизации объявил награду за индейские скальпы, что привело к массовым убийствам коренных жителей.

Нынешнее либеральное правительство Канады выступает за полное примирение потомков европейцев с коренным населением страны. В ноябре 2017 года Трюдо официально извинился перед коренными жителями страны, прошедшими обучение в резидентских школах, последняя из которых была закрыта лишь в 1996 году. Власти также объявили о выплате этим людям 800 млн канадских долларов ($638 млн) в качестве компенсации.

В марте 2018 года глава государства в национальном парламенте принес официальные извинения индейскому племени из провинции Британская Колумбия, чьи вожди были повешены более 150 лет назад по решению колониального правительства Канады. Также Трюдо полностью оправдал погибших.

К началу колонизации на территории современной Канады проживало около 100 тыс. индейцев и эскимосов. Росту их численности мешали как межплеменные войны, так и действия колонизаторов, загнавших коренное население в резервации. Популяция коренных жителей Канады резко стала увеличиваться с 1960-х годов, когда в резервациях снизилась младенческая смертность. В настоящее время в Канаде прожива.т около 1 млн представителей коренных народов страны.