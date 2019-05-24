Минпросвещения намерено уточнить условия бесплатного проживания сирот в детдомах до 23 лет

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ предложило уточнить основания, по которым подопечные учреждений для детей-сирот, закончившие пребывание в них, могут временно бесплатно проживать, питаться и получать иные соцуслуги в детдомах. Таким правом предлагается наделить лица не старше 23 лет на период до их трудоустройства, поступления в колледж или вуз.

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"Организация для детей-сирот может разрешать временно бесплатно проживать, питаться, а также получать иные социальные услуги в организации для детей-сирот детям, лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет, на период до их трудоустройства или поступления на обучение в профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в пятницу на портале нормативных правовых актов.

Также бесплатно проживать смогут приезжающие в организации на каникулы, выходные и праздничные дни в случае их обучения в техникумах и проживания в общежитии.

Как отмечается в документе, действующее положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривает только возможность временного бесплатного проживания и питания указанным лицам, что "затрудняет определение возможных случаев такого проживания в организациях для детей-сирот".

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что число детей-сирот в детских домах страны составляет 47,1 тыс. человек. По ее словам, этот показатель снизился на 46% с 2015 года.