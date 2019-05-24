Мурманск отметил День славянской письменности и культуры общегородским шествием

МУРМАНСК, 24 мая. /ТАСС/. День славянской письменности и культуры в Мурманске, где возобновили его празднование в 1986 году, отметили общегородским шествием по центральным улицам. В нем приняли участие школьники и педагоги, представители творческих союзов, общественные деятели, передает корреспондент ТАСС.

Шествие проследовало от центральной площади Мурманска к памятнику Кириллу и Мефодию. Монумент для города имеет особое значение, поскольку он стал первым в стране памятником создателям славянской азбуки. В 1990 году он был подарен Мурманску болгарами в благодарность за возрождение Дня славянской письменности и культуры. Это точная копия монумента в Софии, изготовленная автором оригинала, известным в Болгарии скульптором Владимиром Гиновски.

У памятника состоялся митинг с участием властей региона и города. Его участники под звон колоколов возложили цветы к монументу, выступили творческие коллективы. Как отметил в своем выступлении министр соцразвития региона Сергей Мякишев, Мурманск стал родиной и еще одного крупного начинания в сфере славянской культуры - Славянского хода, который прошел в 1997 году по нескольким странам.

В этой культурной экспедиции приняли участие писатели, педагоги и общественные деятели Мурманска и ряда других регионов России. Они проехали на автобусе от Мурманска до Черногории через десяток стран, посетив памятные места, связанные с русской историей. "В минувшем году мурманские писатели возродили этот международный славянский ход, это стало еще одним большим событием в культурной истории Кольского Заполярья", - сказал он.

В рамках Хода-2018 мурманские писатели, журналисты и общественные деятели проехали на автобусах 11 тыс. км, посетив Белоруссию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, где у них прошли встречи с коллегами из славянских стран и творческие выступления. Продолжением проекта стал ответный визит болгарской и сербской делегаций на фестиваль славянских культур "Ворота солнца", который прошел в середине мая в Оленегорске Мурманской области.

Празднование Дня славянской письменности и культуры в Мурманске продолжилось большим торжественным вечером в областном дворце культуры с выступлением представителей творческих союзов региона и творческих коллективов. Ряд мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры также проходит в школах и библиотеках Мурманской области.

История праздника

День славянской письменности и культуры празднуется 24 мая - в день памяти святых Кирилла и Мефодия. Жившие в IX веке в Греции проповедники создали первый славянский алфавит. Кириллическая азбука стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, русском, сербском, украинском, черногорском языках.

Почитание памяти Кирилла и Мефодия восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X-XI веках. В России этот день первоначально отмечался преимущественно церковью, на государственном уровне впервые был торжественно отпразднован в 1863 году - в год 1000-летия создания славянской азбуки. В советские годы его празднование пытались возобновить, впервые это было сделано в 1986 году в Мурманске. В 1991 году празднику был присвоен государственный статус.