Водолазы в Севастополе обследуют затонувший в Первую мировую войну минный заградитель

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Водолазы планируют совершить у берегов Севастополя первое в истории погружение к корпусу минного заградителя "Прут", который был потоплен в бою с крейсером "Гебен" в начале Первой мировой войны. Погружение состоится в районе Балаклавы, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе губернатора Севастополя.

"Участники разведывательно-водолазной команды проведут первое в истории погружение к корпусу минного заградителя "Прут", погибшего в начале Первой мировой войны в бою с крейсером "Гебен". Объект лежит в 10 милях от Балаклавы (Крым) на глубине около 110 м", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, погружение инициировал епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий в память об иеромонахе Антонии, корабельном священнике, который погиб на корабле. Операция будет сопровождаться видеосъемкой.

"Епископ Мефодий планирует отслужить панихиду в море на месте гибели "Прута" по всем погибшим морякам экипажа и монаху Антонию, до назначения на флот с 1906 года являвшегося иеромонахом Бугульминского Александро-Невского монастыря", - добавили в пресс-службе.