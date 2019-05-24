Васильева отметила готовность Казани к мировому чемпионату WorldSkills в августе

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Казань полностью готова к проведению мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills, который пройдет в августе. Такое мнение выразила в пятницу журналистам глава Минпросвещения Ольга Васильева.

С 20 по 25 мая в Казани проходит финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". Финальные соревнования состоялись на площадке "Казань Экспо", построенной специально к мировому чемпионату WorldSkills, который пройдет с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие 1,6 тыс. конкурсантов из 66 стран мира.

"Седьмой национальный чемпионат WorldSkills - стартовая площадка для 45-го всемирного чемпионата, где очень хочется, чтобы мы победили. Здесь очень хорошее качество организации, мы соответствуем всем мировым стандартам, которые есть", - сказала министр.

Она добавила, что очень высоко оценивает различные аспекты подготовки к национальному чемпионату. "Все готово к мировому чемпионату. Апробированы все коммуникации, оборудование. Готовы все помещения, прекрасные, кстати, помещения. Мне искренне кажется, что такого чемпионата и уровня подготовки до этого не было", - отметила Васильева.

Финал VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей от 16 до 22 лет и школьников от 14 до 16 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. Кроме того, в эти же даты проходит новый чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills - "Навыки мудрых" - для специалистов старше 50 лет.