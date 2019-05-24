В Лондоне состоялось открытие памятника на могиле летчика Виктора Дыбовского

ЛОНДОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Памятник на могиле русского летчика морской авиации, изобретателя и одного из первых авиаторов России Виктора Дыбовского (1884-1953) был открыт на кладбище Сент-Панкрас-энд-Ислингтон в районе Ист-Финчли на севере Лондона. В церемонии открытия надгробного монумента в виде черного куба, в центре которого помещена фотография героя Первой мировой войны и выбиты годы его жизни, приняли участие представители общественных организаций, российские дипломаты и соотечественники, а также клирик Успенского собора Сурожской епархии отец Максим Никольский, отслуживший панихиду в память об усопшем.

Содействие в установлении памятника оказало посольство РФ в Лондоне, общество "Русское наследие в Соединенном Королевстве", фонд "Воинский собор", а также ряд российских соотечественников, в том числе общественный деятель Роман Фирсов, который и обнаружил место захоронения легендарного летчика. "Этот проект мы готовили три года. У Виктора Дыбовского была только одна наследница-дочь, страдавшая от психических заболеваний. У нее не было возможности оплатить отдельное место на кладбище, поэтому ее отец был похоронен за счет государства в общей братской могиле, в результате чего его место захоронения долгое время оставалось неизвестным. Член нашего общества нашел эту могилу, и затем мы выступили с инициативой установить здесь памятник. Совместно с фондом "Воинский собор", который находится в Санкт-Петербурге, мы согласовали с администрацией кладбища вариант гранитного постамента размером 60 на 70 см с надписью "Капитан первого ранга Дыбовский Виктор Владимирович, российский военный летчик", - сказала корреспонденту ТАСС руководитель общества "Русское наследие в Соединенном Королевстве" Юлия Пляукшта.

Пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, присутствовавший на открытии монумента, отметил, что увековечивание памяти российских героев является одной из главных задач, которой диппредставительство уделяет пристальное внимание. "Дыбовский является по-настоящему великим изобретателем, который внес неоценимый вклад в развитие авиации. Нельзя допустить, чтобы память о многих выдающихся гражданах России просто канула в лету, ее нужно передавать следующим поколениям. Именно поэтому мы тесно взаимодействуем с общественными организациями и поддерживаем подобные инициативы", - подчеркнул российский дипломат.

Достижения и открытия Дыбовского

Уроженец Смоленска, летчик-авиаконструктор Виктор Дыбовский умер в Великобритании в 1953 году, где прожил более 30 лет. Дыбовский в 1911 году впервые в России продемонстрировал возможность обнаружения с аэроплана подводной лодки в погруженном состоянии, положив начало противолодочной авиации.

В 1912 году на самолете Nieuport он первым в России преодолел по воздуху маршрут Севастополь - Харьков - Орел - Тула - Москва - Санкт-Петербург протяженностью 2384 км, совершив 25 промежуточных посадок, что было рекордным для того времени. Позднее, в 1914 году, он изобрел и изготовил синхронизатор для стрельбы через винт аэроплана. После Октябрьской революции в России на родину Дыбовский больше не возвращался.