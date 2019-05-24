Регионы "третьей волны" отпразднуют переход на "цифру" запуском шаров и массовой зарядкой

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Фестивалем аэростатов, запуском воздушных змеев и "цифровой" зарядкой встречают жители российских регионов "третью волну" перехода с аналогового на цифровое телевещание. Техническая готовность в большинстве субъектов составляет почти 100%, рассказали ТАСС представители региональных властей.

Акции в регионах России проходят 24 и 25 мая. К примеру, в Краснодарском крае уже более 155 тыс. смотревших "аналог" жителей региона выбрали спутник или мультиплекс. "К началу июня основная часть работы будет завершена", - уточнил ТАСС руководитель департамента информполитики края Владимир Пригода. Вечером в пятницу в Сочи установят аэростаты с логотипами 20 всероссийских каналов, которые будут доступны в цифре, с названием субъекта и с бабочкой - символом цифрового телевидения.

"50 млн наших сограждан уже смотрят "цифру", 60 млн с 3 июня перейдут на "цифру". Таким образом, за 100 млн перевалит число [перешедших на цифровое вещание] людей, но для нас главное не это. Мы постоянно находимся в тесном контакте с местными органами власти, причем, как с районными, так и областными, республиканскими, общими усилиями пытаемся решить главную задачу. Никто при переходе на цифру не должен быть брошен, нас интересует каждый российский гражданин", - сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Сочи замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

"Яркие воздушные шары создадут в небе грандиозную картину, организаторы планируют, что зрителями воздушного шоу станут до 25 тыс. человек. Цифровой праздник завершат световое шоу и выступления певицы Ёлки и группы Burito", - сообщили журналистам в пресс-службе мэрии. Пригода рассказал в пятницу журналистам, что технически в третьей волне нет более крупного и более сложного региона, чем Краснодарской край. "Почти 6 млн жителей, почти 300 населенных пунктов в горах и приморских районах, где нет устойчивого приёма "цифры", где люди с нашей помощью ставят оборудование, чтобы все эти каналы были доступны бесплатно, без абонентской платы, таких 60 тыс. семей", - сказал он, уточнив, что большую помощь в переходе на цифровое телевидение на Кубани оказывают волонтеры, которых в регионе около 3 тыс. человек.

В Югре, где уже сейчас возможность смотреть цифровое телевидение есть у 99% жителей, запуск 22 воздушных змеев пройдет 25 мая. Центральной площадкой станет Центр зимних видов спорта им. А.В.Филипенко. "Состоится "цифровая" зарядка, которую проведет известный российский биатлонист, двукратный чемпион мира в эстафете, заслуженный мастер спорта Дмитрий Ярошенко", - рассказал ТАСС директор департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Павел Ципорин.

Жители Республики Коми 25 мая также запустят "цифровых" воздушных змеев и выйдут на зарядку, сообщила ТАСС руководитель управления цифрового развития массовых коммуникаций, связи и рекламы региона, организатор акции Кристина Майнина. Для жителей и гостей Сыктывкара зарядку проведет президент Федерации киокушинкай каратэ-до Валерий Малышев.

В городе Орел жители выполнят зарядку под руководством чемпиона мира по боксу Эдуарда Трояновского, чемпиона Европы по кикбоксингу среди профессионалов Уранбека Есенкулова и чемпиона Европы и мира по кикбоксингу среди профессионалов Владислава Туйнова. По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова в апреле и мае во всех районах области работала группа контроля, куда вошли представители общественности и органов власти, главной задачей группы была проверка наличия в местных магазинах необходимого количества приставок для цифрового ТВ и мониторинг цен на них. "Для беспроблемного перехода в области открыта региональная горячая линия, также во всех районах работают волонтеры, которые помогают ветеранам, социально незащищенным слоям населения и всем желающим проверить свои телевизоры и подключиться к цифровому вещанию", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства Орловской области.

Как сообщили ТАСС в Министерстве цифрового развития Красноярского края, уже более 80% жителей края смотрят "цифру". "У остальных есть еще немного времени, чтобы определиться с подходящим способом приема цифрового сигнала - покупка цифровой приставки, приобретение современного телевизора, подключение к кабельному оператору или установка спутниковой тарелки", - сообщили в ведомстве. В Красноярске акция в честь перехода на цифровое телевещание пройдет в субботу в рамках спортивного праздника "Фестиваль возможностей" на острове Татышев, любимом месте отдыха горожан, с участием многократной чемпионки России по сноуборду, участницы Олимпийских игр в Турине и Ванкувере Светланы Балдыковой.

Розыгрыш приставок, викторины и волонтеры

Специалисты областного радиотелевизионного передающего центра в Воронеже проведут викторину и разыграют приставку для приема цифрового телевизионного сигнала. Как рассказала ТАСС представитель департамента цифрового развития Воронежской области Светлана Черник, регион на более чем 99% готов к переходу на цифровое вещание.

"Провели мы аудит: все в курсе. Есть маленький процент жителей, которые отказывается и по религиозным убеждениям, но их не так много. Думаю, к 3 июня мы выйдем на все 100% готовности региона к переходу на цифровое вещание", - сказала Черняк.

Ростовская область также технически полностью готова к переходу на цифровое телевещание. По данным пресс-службы правительства региона, охват населения сигналом эфирных телерадиоканалов составляет 99,74%, что выше общероссийского показателя, который составляет 98,4%.

В Брянской области сеть для трансляции цифрового сигнала была введена в эксплуатацию ранее, и, как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, с начала 2014 года жители уже получили возможность смотреть каналы первого мультиплекса, а с декабря 2017 года - второго мультиплекса.

99% населения Нижегородской области смотрят цифровое телевидение, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства информационных технологий и связи региона. С 2018 года в регионе проводятся разъяснительные семинары по поводу перехода на новый формат вещания, а около месяца назад заработал call-центр. "На сегодняшний день на горячую линию поступило более 2,3 тыс. звонков", - уточнили в министерстве.

Социально незащищенные жители Самарской области, проживающие вне зоны охвата цифрового телевещания, получили комплекты спутникового оборудования. Пожилым людям подключиться к цифровому телевидению до 30 ноября будут помогать волонтеры. В последнюю очередь аналоговое вещание в регионе будет отключено в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек.

Цифровое вещание

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.