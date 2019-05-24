В Петербурге после содействия Беглова откроют детсад, ввод которого переносили с 2017 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Детский сад в Кировском районе Санкт-Петербурга, который попал в число проблемных долгостроев в 2017 году, откроется в сентябре после вмешательства врио губернатора города Александра Беглова. Об этом в пятницу журналистам сообщила начальник отдела образования администрации Кировского района Юлия Ступак.

"Детский сад № 74, расположенный на Канонерском острове, будет, конечно, открыт к 1 сентября, более того, в этом году в летний период детский сад работает в качестве дежурного и принимает деток со второй половины лета. Детский сад полностью готов к эксплуатации, оснащен всем оборудованием, мебелью, "Западный скоростной диаметр" проводит клининговые работы по уборке, приведению помещения сада в надлежащее состояние", - рассказала Ступак.

Кроме того, по данным администрации Кировского района, сейчас также решен вопрос покупки детсада у инвестора за счет субсидий из федерального бюджета, о которых Беглов договорился с правительством России.

Как уточнили в администрации, здание детского сада на 190 мест на Канонерском острове попало в число проблемных долгостроев еще в 2017 году. Сюда планировали перевести детей из дошкольного учреждения № 74, которое попало в санитарно-защитную зону Западного скоростного диаметра (ЗСД). Строительство объекта затормозилось на этапе его приемки, так как экспертиза выявила на прогулочных площадках превышение допустимого уровня шума. После устранения нарушений в 2018 году объект получил положительное заключение Роспотребнадзора, но открытие по-прежнему затягивалось.

Властям оставалось найти деньги на приобретение построенного здания у инвестора и оснащение его необходимым оборудованием. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил готовность объекта во время своего рабочего визита в Кировский район в марте этого года, тогда местные жители попросили градоначальника ускорить ввод в эксплуатацию нового детского сада. Беглов распорядился срочно выкупить здание в госсобственность, обеспечить его оборудованием и учебными материалами, чтобы принять детей уже с 1 сентября текущего года.

Кроме того, глава города поручил оперативно принять меры по защите пешеходных дорожек к школе и детскому саду от пыли и грязи. "Они действительно были необходимы жителям, потому что для того, чтобы привести детей в детский сад, за детским садом находится и школа. Школьники с той части острова ходят в школу, они также вынуждены проходить под скоростной магистралью, и, поскольку бывали случаи, когда и пыль, и грязь, и капли после реагентов падали на землю, конечно, эти переходы были крайне необходимы. На сегодня они готовы", - пояснила начальник отдела образования.