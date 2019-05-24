Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск "Голос. Дети"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, победа которой в вокальном шоу "Голос. Дети" была аннулирована в связи с выявленной автоматизированной отправкой СМС за одного из участников, не стала принимать участие в специальном выпуске программы. Об этом объявлено в пятницу в эфире Первого канала при представлении участников программы.

В команде Светланы Лободы вышли на сцену только двое участников, без Абрамовой.

"Микелла Абрамова решила не принимать участие. Это ее решение, и мы его уважаем", - сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще два участника: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея. Пресс-служба Первого канала позднее сообщила, что оператором голосования были отмечены некоторые аномалии. Для расследования ситуации привлекли специалистов международной компании Group-IB, которые зафиксировали массовую автоматизированную отправку СМС за Абрамову. После обнародования промежуточных результатов расследования Первый канал аннулировал итоги голосования и анонсировал спецвыпуск.

Музыкальное шоу "Голос. Дети" на Первом канале - российская версия международного детского проекта "The Voice. Kids", который пользуется успехом во многих странах. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году. Победителями прошлых сезонов стали Алиса Кожикина, Сабина Мустаева, Данил Плужников, Елизавета Качурак и Рутгер Гарехт.