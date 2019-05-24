Финал национального чемпионата WorldSkills Russia завершился на "Татнефть-Арене" в Казани

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Церемония закрытия финала VII национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" прошла на сцене ледового дворца "Татнефть-Арена" в Казани в пятницу.

"Вы финалисты этого большого соревнования, понятно, кто-то сегодня первый, кто-то - второй. Но вы самые лучшие, вы молодцы и вам - аплодисменты. Мы гордимся, что вы у нас сегодня в Казани, вам - успехов, мы ждем вас в августе, в августе - чемпионат, и, конечно же, наша страна должна достойно выступить", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь к сидящим в зале.

Как отметила глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева, Россия "имеет удивительную историю, и наше участие в движении WorldSkills - яркое тому подтверждение". Она выразила уверенность, что то, что страна и движение прошли за семь последних лет, "не удавалось никому".

"Всего семь лет назад наша страна присоединяется ко всемирному движению "Молодые профессионалы", заявляет о возможности участия нашей страны как главной площадки мирового первенства в 2013 году, в 2017 году выигрывает в Абу Даби, в 2018 году выигрывает EuroSkills, и совсем скоро, в августе 2019 года, мы принимаем здесь же, в Казани, 45-й мировой чемпионат WorldSkills", - сказала Васильева.

Чемпионат открылся в Казани 20 мая. Финальные соревнования состоялись на площадке "Казань Экспо", построенной специально к мировому чемпионату WorldSkills, который пройдет с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие 1,6 тыс. конкурсантов из 66 стран мира.

Чемпионат проходил по 92 компетенциям, в нем принимали участие 1,5 тыс. конкурсантов из 85 субъектов РФ, 164 участника из 23 стран мира, 1,5 тыс. экспертов и 1,8 тыс. волонтеров.

О соревнованиях

Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (Wordskills Russia)" - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам Wordskills среди студентов колледжей от 16 до 22 лет и школьников от 14 до 16 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.