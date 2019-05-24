В регионах сомневаются, что школы смогут ввести должность замдиректора по безопасности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Инициатива МВД России о введении в школах должности заместителя директора по безопасности образовательного процесса потребует серьезных финансовых вложений, при том, что эти функции уже возложены на руководство образовательных организаций. Вместо расширения штата в учебных заведениях необходимо уделить больше внимания воспитанию подростков, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее первый замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов сообщил, что министерство предлагает ввести в школах должность заместителя директора по безопасности образовательного процесса. По его словам, несовершеннолетние все чаще проявляют интерес "к новому движению, которое пропагандирует насилие в школах", однако мер безопасности в виде рамок металлоискателей, видеонаблюдения, привлечения охраны уже недостаточно. Способствовать решению проблемы, по его мнению, могло бы введение новой должности.

"Честно признаемся, у школ нет финансовой возможности, чтобы такую должность ввести. Дополнительных средств при подушевом финансировании никто на такие цели не выделяет. Но, тем не менее, обязанности по обеспечению антитеррористической безопасности в любом случае у кого-то из заместителей директора в должностных инструкциях фигурируют, в большинстве случаев они совмещают функции. А введение отдельной должности на сегодняшний день невозможно, потому что, получается, у кого-то надо отобрать деньги, чтобы кому-то дать", - сообщил ТАСС заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Он отметил, что после инцидента, произошедшего в январе 2018 года, когда ученик девятого класса, вооруженный топором, напал на детей и учителя в местной школе, а затем поджег помещение при помощи бутылок с зажигательной смесью, в школах Бурятии ввели дополнительные 118 ставок психологов и выделили средства на охрану, установку металлодетектеров и видеокамер.

В Минобразования Башкирии оценили стоимость введения новой должности в школах примерно в 700 млн рублей , в Пермском крае - в 480,7 млн рублей, а в Тамбовской области - примерно в 100 млн рублей.

Горький опыт Керчи

По мнению зампредседателя Государственного совета Республики Крым Владимира Бобкова, необходимость усиления безопасности в школах стала очевидной после трагедии в Керченском политехническом колледже, когда в результате нападения одного из студентов погиб 21 человек, более 60 были ранены. По его словам, за последнее время в регионе проведена серьезная работа по оборудованию средствами пожаротушения, сигнализациями и камерами наблюдения, однако для введения должности заместителя по безопасности, в республике попросту не хватит кадров.

"Все руководители отрасли образования сетуют на "кадровый голод". Потому что, в принципе введение отдельной должности по безопасности - хорошая идея, вопрос только в том, где мы с ходу возьмем столько квалифицированных кадров, которые способны эту работу выполнить качественно. А в Крыму на сегодня более 1,2 тыс. учебных заведений. Но не двигаться по этому пути тоже нельзя, идея правильная, но, нужно еще продумать с точки зрения, как мы будем готовить этих заместителей", - отметил он.

Директор школы №36 Великого Новгорода Светлана Матвеева инициативу считает своевременной, однако без комплексного подхода, по ее мнению, проблему безопасности учебных заведений не решить. "В большей части образовательных учреждений охрана осуществляется просто обычными людьми: бабушками, дедушками, как правило, просто людьми без какой-либо квалификации и без каких-то систем, опыта охраны. Один заместитель тоже не сделает ничего, он же не встанет во всех точках один, поэтому это должна быть служба, возможно, не при каждом образовательном учреждении, может быть, при органе управления эта служба, которая занималась бы всеми этими вопросами. Я не могу сказать, что это должна быть обязательно такая должность типа директора, это должна быть система", - сказала Светлана Матвеева.

Комплексно подходят к вопросу безопасности в школах в Пермском крае. Так, в прошлом году в Перми начал работу пилотный проект "Кластер безопасности", который предполагает ответственность одного подрядчика за физическую охрану и техобслуживание учреждений. При поступлении тревожного сигнала в единую диспетчерскую службу это позволяет эффективнее контролировать системы безопасности и быстрее реагировать на внештатные ситуации. Кроме того, в регионе развито межведомственное взаимодействие, которое способствует раннему выявлению риска социально опасного поведения подростков.

"Мне кажется, у каждой школы должен стоять пост полиции. Это действительно нужно. Мое глубокое убеждение, что у каждой школы должна стоять полицейская машина с бригадой, закрепленной за учебным учреждением. Это крайне важно, как для школ, находящихся в центре города, так и для школ, находящихся в удаленных районах, на окраинах", - сказал директор специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета Андрей Мартьянов.

Актуально в больших городах, а не в селах

Ряд экспертов, опрошенных ТАСС, считают, что идея, предложенная МВД, больше подходит только для крупных городов.

"На мой взгляд, введение такой должности могло бы быть целесообразно в больших школах и в случае проведения массовых мероприятий. Очевидно, что на таких мероприятиях нужен бы был человек, отвечающий за безопасность, в то время как, например, в сельских школах, где учатся иногда по 10 человек, этого не требуется", - поделился мнением психолог, председатель общественного совета при министерстве образования Саратовской области Сергей Саратовской.

Эту же точку зрения поддерживает уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова, по мнению которой, при подборе кадров также важно учитывать образование специалиста, чтобы избежать некорректного отношения к детям.

"Такой заместитель должен не только смотреть техническую сторону вопроса, но в том числе вопросы воспитательного характера. То есть должна быть выстроена система работы с детьми: какие-то игры, интерактивные мероприятия. Все-таки должна быть должность не военная, а педагогическая", - сказала Смирнова ТАСС.

Идея не нова

Как сообщила журналистам директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева, введение должности заместителя по безопасности не является новацией, такие специалисты уже работают во многих школах региона в соответствии с предложением областной антитеррористической комиссии. Однако решение о необходимости введения такой ставки находится в компетенции руководителей учебных заведений. Заместители по безопасности уже несколько лет также работают и в школах республики Коми.

"В образовательных организациях республики уже давно введена должность заместителя директора по безопасности, очень четко выстраивается работа, связанная с безопасностью школьников. Это не ноу-хау. Замдиректора по безопасности - как раз и есть тот человек, который отвечает за организацию работы всего коллектива, учеников, связанную с безопасностью. Еще дополнить одним заместителем директора по безопасности, я считаю, что это лишнее", - отметила уполномоченный по правам ребенка республики Коми Нелли Струтинская, по мнению которой, для предотвращения опасных ситуаций, связанных с поведением подростков, необходимо больше внимания уделять разъяснительной работе с детьми и родителями.

Решение проблемы безопасности - в воспитательной плоскости

Главный внештатный психолог Минздрава РФ по СЗФО Лариса Цветкова считает, что предложение о введении в школе поста ответственного за безопасность образовательного процесса является "научно необоснованным и, скорее, административным, кажущимся лежащим на поверхности простым способом", который не решает основной задачи.

"Если мы направим усилия на то, чтобы формировать здоровую, гармоничную, благополучную личность, этого явления - [инцидентов в школах] - не будет вообще", - сказала она ТАСС. По мнению эксперта, более эффективным в этой связи было бы внедрять грамотно обоснованные профилактические программы, направленные на предотвращение деструктивного поведения, а также занятия творчеством и проведение спортивных соревнований.

"На самом деле проблема не в системе охраны. В школах установили электронные пропуска, турникеты, видеонаблюдение, в школу стало сложнее попасть постороннему человеку - это факт. Но проблема кроется не во внешней угрозе, это же не кто-то со стороны пришел, сами ученики школ становятся источником опасности, потому что любая палка, найденная в той же школе, может стать орудием преступления. Необходимо работать с причиной конфликтов, которые происходят внутри школ, предотвращать эти конфликты", - сказал ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

Мысль о том, что решение проблемы безопасности в школах во многом лежит в воспитательной плоскости, ТАСС также выразила уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Елена Филинкова. "Думаю, современная школа больше нуждается в финансировании воспитательного процесса. Необходимы и квалифицированные психологи. Полномочия по безопасности может выполнять и сам директор", - пояснила собеседница агентства.

И.о. вице-премьера Башкирии Ленара Иванова также предлагает вместо расширения штата руководителей школ усилить профилактическую работу психологов с детьми и взрослыми, а президент региональной общественной организации "Продвинутые родители" Ирина Банникова - заниматься в школах просветительской деятельностью. Региональный детский омбудсмен Милана Скоробогатова считает, что предотвратить опасные явления среди школьников можно, вовлекая их в дополнительное образование.

Мнение Минпросвещения

В пресс-службе Министерства просвещения РФ сообщили, что вопросы о введении новой должности не обсуждались на межведомственном уровне и не могут приниматься без детального обсуждения. Кроме того, по данным министерства, сейчас подготовлен и проходит необходимые процедуры согласования новый проект постановления, регулирующий требования по защищенности объектов, где расширены категории защищенности и конкретизированы критерии.