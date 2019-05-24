Первый канал объявил всех участников "Голос. Дети" победителями

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Все финалисты шестого сезона вокального шоу "Голос. Дети" признаны победителями в рамках спецвыпуска программы после того, как победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой была аннулирована в связи с выявленной автоматизированной отправкой смс за одного из участников. Об этом объявил в пятницу в эфире генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Мы с компанией Talpa - людьми, которые придумали этот формат, - обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории "Голоса", победителем проекта становится Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова", - сказал Эрнст.

Эрнст назвал произошедшее в финале шоу обманом. "Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. Каждый мог чувствовать себя обманутым. Мы точно себя так чувствовали. И, наверное, мало кто верил, что расследование, которое мы объявили, что-то изменит", - заметил он.

Эрнст заявил, что телеканал не знает, кто оказывал воздействие. "Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников и, главное, дети", - подчеркнул он.

"Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться, - заявил глава телеканала. - И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть - с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть".

Эрнст также обратился к Микелле Абрамовой, отметив, что она остается членом семьи "Голоса". "Микелла, нам жалко, что сегодня вечером ты не с нами. Но ты такой же член нашей семьи, семьи "Голоса", как и те, кто стоит на этой сцене", - сказал он.

В свою очередь ведущий шоу Дмитрий Нагиев сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.

Напутствие наставников

Наставники конкурсантов не смогли принять участие в спецвыпуске, но записали видеообращения.

"Благодаря сегодняшнему специальному выпуску шоу "Голос. Дети" у нас появилась еще одна возможность поделиться прекрасной музыкой с нашими зрителями, поделиться результатами нашего общего труда. И самое главное - уникальным талантом каждого из вас", - обратилась Пелагея к своим подопечным Валерию Кузакову, Мариам Абделькадер и Ренате Таировой.

Певица сейчас находится на гастролях, так же, как и Светлана Лобода. "Дорогие наши дети, любые трудности в нашей жизни нам даны для того, чтобы мы были сильнее, мудрее и выносливее, - сказала она Нино Чеснер и Роберту Багратяну. - Сегодня я уже не ваш наставник, я ваш друг, который переживает за вас, болеет за вас и держит за вас кулачки. Я желаю вам огромной удачи в вашей жизни, чтобы у вас все получалось, чтобы вы стали большими артистами, каждый из вас", - сказала Лобода в своем видео.

Валерий Меладзе был наставником Михаила Григоряна, Ержана Максима и Анастасии Сисаури. "От всей души приветствую всех участников специального выпуска программы "Голос. Дети". Я желаю вам сегодня удачи. Я желаю вам, чтобы все в вашей жизни складывалось по-доброму. Я абсолютно уверен, что в жизни каждого из вас будет еще много побед", - сказал он в видеообращении.