Россияне с 25 мая смогут посещать Коста-Рику без виз

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Межправительственное соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступает в силу 25 мая. Россияне смогут находиться в центральноамериканской республике в течение 90 дней без оформления визового документа.

Как отметили в МИД РФ, граждане России, являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, за исключением дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Республики Коста-Рика неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.

В то же время граждане Коста-Рики с действительными общегражданскими паспортами смогут без виз въезжать в Россию до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, считая с даты первого въезда.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подписал соглашение об отмене виз с Коста-Рикой 28 мая прошлого года, аналогичная церемония состоялась 3 мая в Сан-Хосе с участием тогдашнего главы костариканского внешнеполитического ведомства Мануэля Гонсалеса.

На Смоленской площади подчеркнули, что РФ после вступления в силу данного документа "будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки, что создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях".