Колумбия и Россия презентовали марку в честь 160-летия установления дипотношений

БОГОТА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Колумбии совместно с посольством России в пятницу презентовали почтовую марку в честь 160-летия установления дипломатических отношений между Боготой и Москвой. В торжественной церемонии, которая состоялась в здании МИД, приняли участие российские дипломаты, колумбийские чиновники и сотрудники местной почтовой службы.

"Хочу сказать огромное спасибо правительству Колумбии и МИД за помощь в организации этого события", - сказал посол РФ в Колумбии Сергей Кошкин.

В свою очередь заместитель главы МИД Колумбии Лус Хара Портилья подчеркнула, что российско-колумбийские отношения "всегда характеризовались как дружеские". "Колумбия заинтересована в продолжении сотрудничества с Россией и в укреплении нашей дружбы", - отметила она.

Марки будут выпущены тиражом 8 888 штук.

Дипломатические отношения между Россией и Колумбией были установлены в 1858 году, когда российский император Александр II положительно ответил на предложение колумбийского президента Мариано Оспины Родригеса установить дружеские торговые отношения между двумя государствами.