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Колумбия и Россия презентовали марку в честь 160-летия установления дипотношений

Марки будут выпущены тиражом 8 888 штук
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Описание
© Дмитрий Кулемякин/ТАСС
Представитель министерства информационных технологий и коммуникаций Колумбии Хуан Гильермо Баррера, генсек почтовой службы Колумбии Хуан Мануэль Рейес Альварес, посол РФ в Колумбии Сергей Кошкин, замглавы МИД Колумбии Лус Хара Портилья, Мария Клара Оспина
© Дмитрий Кулемякин/ТАСС
© Дмитрий Кулемякин/ТАСС

БОГОТА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Колумбии совместно с посольством России в пятницу презентовали почтовую марку в честь 160-летия установления дипломатических отношений между Боготой и Москвой. В торжественной церемонии, которая состоялась в здании МИД, приняли участие российские дипломаты, колумбийские чиновники и сотрудники местной почтовой службы.

"Хочу сказать огромное спасибо правительству Колумбии и МИД за помощь в организации этого события", - сказал посол РФ в Колумбии Сергей Кошкин.

В свою очередь заместитель главы МИД Колумбии Лус Хара Портилья подчеркнула, что российско-колумбийские отношения "всегда характеризовались как дружеские". "Колумбия заинтересована в продолжении сотрудничества с Россией и в укреплении нашей дружбы", - отметила она.

Марки будут выпущены тиражом 8 888 штук.

Дипломатические отношения между Россией и Колумбией были установлены в 1858 году, когда российский император Александр II положительно ответил на предложение колумбийского президента Мариано Оспины Родригеса установить дружеские торговые отношения между двумя государствами.

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