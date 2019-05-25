Жена Ярошенко заявила об ухудшении здоровья летчика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в американской тюрьме в Данбери (штат Коннектикут), подал заявку на проведение обследования печени в связи с ухудшением состояния здоровья после удаления опухолей желудка, сообщила ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

Ранее россиянин многократно жаловался на зубные боли и проблемы с желудком. Его состояние не улучшилось после удаления ряда доброкачественных опухолей желудка, врачи посоветовали проверить печень, однако для нового обследования необходимо было сделать запрос. Также в пятницу стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генеральному прокурору США с просьбой передать заключенного в Россию, учитывая "прогрессирующее ухудшение его здоровья".

"Он отправил заявку [на обследование печени] в медсанчасть, - сказала супруга летчика, отметив, что проблемы, которые супруг испытывал до недавней операции, вернулись. - Состояние здоровья ухудшилось в том смысле, что после проведенной операции процессы болезни возобновляются - и боли в желудке, и все остальное".

В США Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс, при этом один месяц он провел в карцере. Затем он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери. Недавно врачи тюремной больницы в Данбери удалили ему доброкачественные опухоли желудка, выявленные при обследовании.