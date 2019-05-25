Во Владивостоке оштрафуют родителей школьницы, которая участвовала в вызывающей фотосессии

ТАСС, 25 мая. Правоохранительные органы взыщут штраф с родителей школьницы, которая накануне последнего звонка снялась в одной из школ Владивостока в полицейской форме. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель управления МВД России по Приморскому краю.

В пятницу в социальных сетях распространили фотографии, сделанные на крыльце школы №74 Владивостока, на которой несколько учеников позируют в вызывающих нарядах. Девочка на фото одета в полицейскую форму, молодые люди - в шортах на подтяжках и масках зайцев. Фото вызвали большой резонанс.

"Родители школьницы, которая была в форме полицейского, будут оштрафованы", - сообщил собеседник агентства. Сумма штрафа не уточняется.

Ранее Министерство просвещения России осудило акцию школьников и сочло ее неприемлемой. Личности участников инцидента уже установили. Форму сотрудника правоохранительных органов приобрели в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия.

Как рассказала ТАСС директор школы №74, Галина Пугина, из-за инцидента она рассматривает возможность увольнения. Он добавила, что фотосессию школьники сделали за день до последнего звонка, когда делали фото для общего школьного альбома. Это не было заявлено в рамках какой-то школьной традиции "дня непослушания", которой в школе нет. Ученики пришли в обычной одежде, но, когда занятия закончились, они сняли футболки, под которыми оказались эти наряды.