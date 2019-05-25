Школьники из ВДЦ "Океан" представили главе Минвостокразвития проекты для своих регионов

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Школьники из дальневосточных регионов России представили в субботу главе Минвостокразвития Александру Козлову проекты, разработанные в рамках деловой игры "ТОР моей мечты" и направленные на развитие территорий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Океан", где прошла презентация.

Министру, в частности, был представлен проект для Камчатского края "Пентатоника". Его авторы предложили создать агентство музыкального репетиторства в Петропавловске-Камчатском, чтобы решить проблему отсутствия в городе дополнительных занятий для учащихся музыкальных школ. Пользоваться услугами агентства смогут дети, которые хотят подтянуть программу музыкальной школы, либо те, кто по возрасту уже не могут туда поступить, так как набор заканчивается на 12-13 летних школьниках.

Для Приморского края другая команда школьников разработала проект очистки водоемов Арсеньевского городского округа от нечистот с помощью живого сорбента - сорной тропической травы эйхорнии. По словам ребят, достаточно в мае высадить это растение, и за летний сезон оно на 80% очистит воду в водоеме от органических и минеральных загрязнителей, включая тяжелые металлы, после чего сама погибнет с наступлением холодов.

Еще один проект, из Республики Саха (Якутия), касается развития культуры в малых селах региона. Школьный театр "Юный актер", который уже работает в регионе с 2017 года, ставит своей целью привить детям Якутии грамотную русскую речь через творчество.

Всего министру было представлено девять проектов. Козлов положительно оценил их, дал некоторым ребятам советы по дальнейшей проработке и пообещал довести все презентации до губернаторов регионов.

"Проекты очень интересные, они связаны с реальной жизнью на территориях. И сегодня мы договорились вместе с детьми о том, что обязательно попросим наших руководителей, которые трудятся на благо людей, которые живут в этих городах и регионах, чтобы они посмотрели эти проекты, и, если где нужна поддержка, поддержали, а где нужно - не мешали. Обязательно пообщаемся по этому поводу", - пообещал министр.