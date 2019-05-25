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Ростуризм ожидает, что Россия войдет в топ-12 популярных туристических направлений

Ведомство планирует увеличить долю туризма в ВВП до 4,8%, а также достичь роста экспорта туристических услуг до $21 млрд к 2025 году

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Ростуризм поставил цель увеличить долю туризма в ВВП РФ до 4,8% к 2025 году, а также добиться к тому же времени вхождения страны в число 12 наиболее популярных туристических направлений в мире. Об этом заявила в субботу руководитель Ростуризма Зарина Догузова на открытии пятого по счету заседание российско-японской комиссии по развитию туризма

"Целевым ориентиром для нас является достижение показателя совокупного вклада туризма в ВВП страны на уровне 4,8% к 2025 году, а также рост экспорта туристических услуг до $21 млрд к 2025 году. Таким образом, мы рассчитываем, что РФ к 2025 году войдет в топ-12 стран по рейтингу Всемирной туристской организации", - сказала она.

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