Ростуризм ожидает, что Россия войдет в топ-12 популярных туристических направлений

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Ростуризм поставил цель увеличить долю туризма в ВВП РФ до 4,8% к 2025 году, а также добиться к тому же времени вхождения страны в число 12 наиболее популярных туристических направлений в мире. Об этом заявила в субботу руководитель Ростуризма Зарина Догузова на открытии пятого по счету заседание российско-японской комиссии по развитию туризма

"Целевым ориентиром для нас является достижение показателя совокупного вклада туризма в ВВП страны на уровне 4,8% к 2025 году, а также рост экспорта туристических услуг до $21 млрд к 2025 году. Таким образом, мы рассчитываем, что РФ к 2025 году войдет в топ-12 стран по рейтингу Всемирной туристской организации", - сказала она.